Covid, 57 decessi in una settimana. In aumento i ricoveri

Sono ancora 86mila i pugliesi alle prese con il virus

Sono 8139 i contagi da coronavirus documentati nel bollettino epidemiologico regionale del 14 luglio 2022, basato su 28500 tamponi. Il bollettino riporta cinque nuovi decessi.

Rispetto a una settimana fa, aumentati di 22 mila unità i nuovi positivi, che ora sono quasi 93 mila. In aumento anche i ricoverati in area medica, che salgono a 472 (sette giorni fa erano 40 in meno). Stabili invece i ricoveri in terapia intensiva, 18.

Nella settimana trascorsa, in totale 57 decessi tra i positivi al coronavirus, una media di 8 al giorno in questa fase.

Riprende lentamente quota la campagna vaccinale. Nella giornata del 13 luglio somministrate 22638 “quarte dosi”, 455 prime dosi. Sono 25 i pugliesi che si sono vaccinati per la prima volta.