Covid-19, Zullo: “Guariremo da coronavirus ma saremo più ammalati di tutte le altre patologie se non si fanno visite e vaccini”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo, invita il presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano, a riaprire ambulatori.

“Se non sei ammalato di Covid-19, se non hai i sintomi del coronavirus, per la Sanità non esisti! In questi giorni è possibile effettuare solo prestazioni urgenti e indifferibili… tutte le altre patologie e visite mediche possono aspettare. Come se le malattie si ‘congelassero’ e non si aggravasse uno stato di salute già messo a rischio da ‘ordinari’ problemi di salute. Senza contare tutte le visite che vengono fatte in modo preventivo e grazie alle quali vengono scoperte in fase iniziale tumori, problemi cardiaci etc. che proprio scoperti in tempo salvano la vita. E, invece, tutto è rinviato sine die, compresi i vaccini per la prevenzione primaria di terribili malattie. Assurdo, semplicemente assurdo: guariremo dal Covid e saremo più ammalati di altre patologie per mancanza di prevenzione primaria e secondaria.

Per questo invito il presidente-assessore Sanità, Michele Emiliano, a implementare i Piani di attività ospedaliera e ambulatoriali per continuare a monitorare la salute dei pugliesi, in modo particolare per ciò che concerne le patologie croniche e degenerative che non si manifestano in modo acuto ma in modo silente e che se non diagnosticate in tempo o non monitorate nel tempo portano a gravi danni per la salute delle persone.

Cosi come non è possibile ritardare l’effettuazione delle vaccinazioni nei nuovi nati o in bambini che devono completare nei tempi previsti il ciclo vaccinale. Il rischio è che si pensa giustamente alla trasmissione del Covid19 e che si perdano di vista altre possibili malattie infettive da mancate vaccinazioni. Emiliano non perda tempo”./