Covid-19, verso un nuovo Dpcm: novità per regole e sanzioni

Oggi il Cdm discuterà il provvedimento che sarà illustrato domani dal ministro della Salute in Parlamento.

(Panorama Sanità) – Contro la risalita dei contagi che hanno raggiunto quota 2.578 casi giornalieri sono allo studio da parte del Governo: obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia e in qualsiasi orario della giornata, nuove regole anti assembramenti, verifiche costanti nelle zone della movida, con possibili chiusure anticipate dei locali, posti ridotti nei locali pubblici e negli stadi, ingressi contingentati nei negozi, stesse limitazioni potrebbero essere applicate anche a matrimoni e feste private. Le novità sono contenute nel nuovo Dpcm che il Governo si accinge a varare nel nuovo Dpcm, che il premier Giuseppe Conte firmerà entro mercoledì e sostituirà il Dpcm attualmente in vigore, in scadenza il prossimo 7 ottobre,