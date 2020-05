Covid 19, Turco: “Bene il bonus a operatori sanità. Ora anche ai volontari del 118”

“Il bonus agli operatori sanitari che in Puglia hanno affrontato l’emergenza sanitaria covid-19 è sicuramente un atto di giustizia sociale. E nessuno può dire il contrario: uomini e donne che con alto senso del dovere, dedizione e professionalità hanno dovuto gestire un virus sino a quel momento ignoto e infimo. Ma in questa legittima soddisfazione generale non possono non nascondere un mio personale rammarico: negli accordi siglati con i sindacati per l’erogazione dei premi, sono stati completamente dimenticati i volontari del 118. Un esercito di invisibili, senza tutele, senza riconoscimenti, che ha combattuto a mani nude questo maledetto virus. So bene che trattandosi di personale non contrattualizzato non ci sono i margini tecnici per prevedere appositi bonus.

Ma come Regione Puglia nella prossima manovra di bilancio, l’ultima della legislatura, mi impegno a presentare un emendamento, sul quale sto già raccogliendo diverse adesioni, per prevedere apposite risorse da destinare alle associazioni che si occupano del 118, con l’impegno di distribuirli poi ai volontari sotto forma di ristoro per le spese sostenute e per il soccorso prestato. Credo che sia una battaglia di civiltà per non dimenticare tutti coloro che, in ambiti diversi, hanno contribuito in modo indispensabile a gestire questa inaspettata pandemia”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Senso Civico – Un Nuovo Ulivo per la Puglia, Giuseppe Turco.