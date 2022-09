Covid-19, Oms: La fine della pandemia è ormai vicina

Il numero di decessi settimanali segnalati è precipitato al livello più basso da marzo 2020

“Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia”, ha detto ai giornalisti Tedros Adhanom Ghebreyesus durante la sua regolare conferenza stampa settimanale. “Un maratoneta non si ferma quando si vede il traguardo. Corre più forte, con tutta l’energia che le è rimasta. Anche noi dobbiamo. Possiamo vedere il traguardo. Siamo in una posizione vincente. Ma ora è il momento peggiore per smettere di correre ”, ha sottolineato. Ha anche avvertito che se il mondo non coglie l’opportunità ora, c’è ancora il rischio di ulteriori varianti, morti, interruzioni e incertezza. “Cogliamo quindi questa opportunità”, ha esortato, annunciando che l’ OMS sta rilasciando sei brevi policy brief che delineano le azioni chiave che tutti i governi devono intraprendere ora per “finire la corsa”. Si tratta di “un invito urgente affinché i governi esaminino attentamente le loro politiche e le rafforzino per COVID-19 e futuri agenti patogeni con potenziale pandemico”, ha spiegato Tedros.

I documenti, disponibili online , includono raccomandazioni sulla vaccinazione della maggior parte dei gruppi a rischio, test e sequenziamento continui del virus SARS-CoV-2 e integrazione di un trattamento efficace per COVID-19 nei sistemi sanitari primari. Esortano inoltre le autorità ad avere piani per future ondate, inclusa la messa in sicurezza di forniture, attrezzature e personale sanitario extra. I riassunti contengono anche consigli sulla comunicazione, inclusa la formazione degli operatori sanitari per identificare e affrontare la disinformazione, nonché la creazione di materiali informativi di alta qualità.

“Possiamo porre fine a questa pandemia insieme, ma solo se tutti i paesi, i produttori, le comunità e gli individui si fanno avanti e coglieranno questa opportunità”, ha concluso il capo dell’Oms.

Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’OMS su COVID-19, ha evidenziato che il virus sta ancora “circolando intensamente” in tutto il mondo e che l’agenzia ritiene che i numeri dei casi riportati siano sottostimati. “Ci aspettiamo che ci saranno future ondate di infezione, potenzialmente in momenti diversi in tutto il mondo, causate da diverse sottovarianti di Omicron o anche da diverse varianti di preoccupazione”, ha affermato, ribadendo il suo precedente avvertimento che più il virus circola, più opportunità ha di mutare. Tuttavia, ha affermato, queste ondate future non hanno bisogno di tradursi in “onde o morte” perché ora ci sono strumenti efficaci come vaccini e antivirali specifici per COVID-19.