Covid-19, l’Ue stanzia altri 100 milioni di euro a sostegno della ricerca sui vaccini

La Commissione cofinanzierà con 100 milioni di euro un bando pubblicato dalla Coalizione per l’innovazione in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) per sostenere lo sviluppo rapido di vaccini contro il coronavirus. Il sostegno dell’UE rientra nell’impegno della Commissione a investire 1 miliardo di euro da Orizzonte 2020 , il programma di ricerca e innovazione dell’UE, in ricerca e innovazione urgentemente necessarie per sviluppare test diagnostici, cure, vaccini e altri strumenti di prevenzione per contrastare la diffusione del coronavirus. «Abbiamo bisogno di cure e vaccini efficaci per eliminare il pericolo del coronavirus. Per questo siamo orgogliosi di sostenere la CEPI nel suo impegno a sviluppare rapidamente i vaccini candidati più promettenti», ha dichiarato Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, In risposta alla pandemia di coronavirus, la CEPI, un partenariato globale istituito nel 2017 per sviluppare vaccini per prevenire future epidemie, sta lavorando per sviluppare rapidamente un ampio portafoglio dei vaccini candidati più avanzati contro il coronavirus e per garantire che siano pronti per la produzione in scala, in collaborazione con i partner dell’industria. Il sostegno di Orizzonte 2020 alla CEPI finanzierà attività di ricerca e innovazione, ma non la produzione dei vaccini.