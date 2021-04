Covid-19, 7.000 operatori sanitari sono morti dallo scoppio della crisi

L’Organizzazione internazionale del lavoro chiede sistemi resilienti di sicurezza e salute sul lavoro per le emergenze future. Il Rapporto Ilo in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

(Panorama Sanità) – I paesi devono mettere in atto sistemi di sicurezza e salute sul lavoro (Ssl) solidi e resilienti che riducano al minimo i rischi per tutti nel mondo del lavoro in caso di future emergenze sanitarie, afferma l’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo ) in un rapporto, pubblicato in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Ciò richiederà investimenti nell’infrastruttura di Ssl e la sua integrazione nei piani nazionali generali di preparazione e risposta alle emergenze di crisi, in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano protette e la continuità aziendale delle imprese sia sostenuta.

Il rapporto, Anticipare, preparare e rispondere alle crisi. Investite ora in sistemi resilienti di Ssl , esamina la prevenzione e la gestione dei rischi relativi alla pandemia e analizza altri rischi per la salute e la sicurezza associati al cambiamento delle modalità di lavoro derivanti dalle misure di controllo dei virus. Descrive i ruoli critici svolti durante la pandemia da quadri e istituzioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, meccanismi di conformità, servizi sanitari e di consulenza, dati, ricerca e formazione.

“Non potrebbe esserci una dimostrazione più chiara dell’importanza di un ambiente di sicurezza e salute sul lavoro forte e resiliente. Il recupero e la prevenzione richiederanno migliori politiche nazionali, quadri istituzionali e regolamentari, adeguatamente integrati nei quadri di risposta alle crisi ”, ha affermato il Direttore Generale dell’Ilo, Guy Ryder.

Particolarmente vulnerabili al rischio di contagio sono settori specifici, come l’emergenza, la sanità e l’assistenza sociale. Secondo i dati citati nel rapporto, 7.000 operatori sanitari sono morti dallo scoppio della crisi, mentre 136 milioni di operatori sanitari e sociali rischiano di contrarre il Covid-19 sul posto di lavoro. Le pressioni ei rischi che devono affrontare gli operatori sanitari durante la pandemia hanno anche avuto un impatto sulla loro salute mentale: un operatore sanitario su cinque a livello globale ha segnalato sintomi di depressione e ansia.

Oltre ai settori della salute e dell’assistenza, molti altri luoghi di lavoro sono stati fonte di focolai di Covid-19, quando il personale si trova in ambienti chiusi o trascorre del tempo in stretta vicinanza l’uno con l’altro, anche in alloggi condivisi o mezzi di trasporto.

Analizzando le preoccupazioni per la salute derivanti dal drammatico aumento del telelavoro durante la pandemia, il rapporto afferma che mentre il telelavoro è stato essenziale per limitare la diffusione del virus, mantenere i posti di lavoro e la continuità aziendale e dare ai lavoratori una maggiore flessibilità, ha anche offuscato i confini tra lavoro e vita privata. Inoltre il rapporto afferma che le piccole e micro imprese hanno spesso trovato difficile soddisfare i requisiti ufficiali di Ssl perché molte non hanno le risorse per adattarsi alle minacce poste dalla pandemia.

Infine nell’economia informale, molti degli 1,6 miliardi di lavoratori, specialmente nei paesi in via di sviluppo, hanno continuato a lavorare nonostante i blocchi, le restrizioni alla circolazione e all’interazione sociale e altre misure. Questo li ha messi ad alto rischio di contrarre il virus, ma la maggior parte non ha accesso alla protezione sociale di base, come il congedo per malattia o l’indennità per malattia.