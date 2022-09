Covax, la missione incompiuta

Il programma Covax, nato per garantire l’equità vaccinale fra Nord e Sud del mondo, resta ad oggi incompiuto. La piattaforma si era impegnata a distribuire entro il 2021 due miliardi di vaccini anti-Covid alle 187 nazioni aderenti, comprese le 92 più povere del pianeta che avrebbero ricevuto le dosi gratuitamente. A un anno e mezzo dalla consegna del primo “carico solidale” in Ghana (il 24 febbraio 2021), tali obiettivi sono stati raggiunti solo in parte. Finora sono state consegnate 1,63 miliardi di dosi a 146 nazioni: 400 milioni in meno a quelle promesse, con tempi di distribuzione quasi doppi rispetto a quelli previsti.