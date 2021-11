Così il virus colpisce i no vax

Chi non è vaccinato “rischia di contagiarsi 6 volte in più dei vaccinati se ha meno di 39 anni e all’incirca 4 volte in più dai 40 in anni in su”. Questi i risultati di un’analisi dell’Istituto Superiore di Sanità effettuata calcolando l’incidenza dei nuovi positivi da Covid-19 su 100 mila abitanti. Per questo il governo insiste sulla necessità di imprimere una forte accelerazione sulla campagna vaccinale, agendo su due fronti: cerca di persuadere i milioni di italiani ancora restii a immunizzarsi e incrementare i richiami con la terza dose.