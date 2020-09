Corsa al vaccino influenzale, 1,5 milioni di dosi in farmacia

Il ministero della Salute proporrà alla Conferenza Stato-Regioni di domani una rimodulazione delle quote dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni, in modo da soddisfare tramite le farmacie anche la richiesta dei cittadini che, pur non rientrando tra i soggetti aventi diritto alla vaccinazione a carico del Ssn.

“Tale soluzione – spiegano i farmacisti di Fofi, Federfarma e Assofarm dopo l’incontro con il ministero – consentirà a cittadini che appartengono alla fascia attiva della popolazione di proteggersi dall’influenza stagionale e di evitarne il propagarsi nei luoghi di lavoro e di incontro, riducendo anche il rischio di una sovrapposizione dei sintomi influenzali con quelli del Covid-19, come richiesto universalmente dalla comunità medico-scientifica”.

Un ulteriore passo potrebbe essere la somministrazione del vaccino direttamente in farmacia “Il farmacista che somministra il vaccino è una realtà già in 14 Paesi su 28 in Europa, in Inghilterra accade ormai da molti anni perché non farlo anche in Italia?”, si chiede Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, che sottolinea come non ci sia “nessuna intenzione di sostituirsi alle professioni sanitarie, ma la volontà di fare la propria parte all’interno del Ssn di cui noi siamo una parte”.