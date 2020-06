Coronavirus/UniCattolica: oltre 1,5 miliardi per la spesa ospedaliera, un terzo in Lombardia

(ILSOLE24ORE) – Diventa sempre più chiaro l’impatto economico dell’epidemia da Covid-19, caratterizzato da enormi costi complessivi per i ricoveri dei pazienti affetti dal nuovo coronavirus e dalla contrazione enorme dei ricoveri ordinari che potrebbe tradursi in cattiva salute futura dei pazienti e quindi in una maggiore prossima spesa sanitaria. Il totale dell’impatto per la spesa ospedaliera raggiunge 1,59 miliardi, di cui il 35% è la spesa sostenuta nella sola Regione Lombardia.

Per i 160.092 ricoveri per Covid-19 effettuati e conclusi, la spesa, in base alle tariffe DRG, si stima pari a 1.35 miliardi (quasi 100 milioni in più in una settimana), di cui il 33% sostenuto per i casi trattati in Lombardia. Il DRG medio (il totale della spesa diviso per il numero di ricoveri) è stimato pari a 8.476 euro.

Per i 23.069 ricoveri per Covid-19 stimati conclusi causa decesso, la spesa, valorizzata con le tariffe DRG, si stima pari a 229.900.862 euro, di cui ben il 48% sostenuto per i casi trattati in Lombardia. Il DRG medio (totale/ricoveri) è stimato pari a 9.796 euro.

Considerando 179.331 giornate di degenza (al 1 giugno, +1.81% rispetto al 26 maggio) in Terapia Intensiva, a un costo giornaliero medio di 1.425 euro il costo totale a livello nazionale ammonterebbe a oltre 255 milioni, di cui il 36% sostenuto in strutture ospedaliere della Lombardia.

Sono alcuni dei dati della decima puntata dell’Istant Report Covid-19 dell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica coordinato da Americo Cicchetti, professore ordinario di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con l’advisorship scientifica di Gianfranco Damiani e di Maria Lucia Specchia del Dipartimento di Scienze della Vita e Sanità Pubblica (Sezione di Igiene).

A partire dal Report #4 la collaborazione si è estesa al Centro di Ricerca e Studi in Management Sanitario dell’Università Cattolica ( Eugenio Anessi Pessina) e al Gruppo di Organizzazione dell’Università Magna Græcia di Catanzaro (Rocco Reina). Il team multidisciplinare è composto da economisti ed aziendalisti sanitari, medici di sanità pubblica, ingegneri informatici, psicologi e statistici.

“Il decimo Report Altems, – commenta Cicchetti – focalizza l’attenzione sugli effetti che l’emergenza Covid-19 ha generato sulla opportunità delle Regioni di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza. Solo a giudicare dal valore economico, è evidente che le strutture del Servizio Sanitario Nazionale hanno prodotto meno salute in termini complessivi in questo ultimo periodo (2 miliardi in meno di spesa ospedaliera si traducono in minore salute prodotta). I dati di diversi studi in ambito oncologico – sottolinea Cicchetti – mostrano un peggioramento in termini di accessibilità alle cure. Gli effetti del breve termine sono già visibili, quelli nel lungo periodo li vedremo tra uno o due anni, legati alla totale sospensione degli screening. Le Regioni sono oggi chiamate a una seconda sfida forse più alta della precedente: recuperare il tempo perduto per far sì che l’impatto sulla salute sia il quanto più possibile contenuto. Nulla potrà essere più come prima, c’è bisogno di innestare la sesta marcia, accelerando i cicli assistenziali, utilizzando le sale operatorie e le apparecchiature diagnostiche H24 se non vogliamo vedere le liste d’attesa allungarsi a dismisura”.