Coronavirus, ultime notizie. 86498 casi in Italia, è record di morti: quasi mille in un giorno

(Fanpage) – Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie in diretta sul contagio e gli aggiornamenti dell’ultima ora di venerdì 27 marzo. In Italia ci sono 86498 contagiati, di cui 9132 morti e 10950 guariti. Crescono i casi in Lombardia con nuovi positivi anche nel focolaio di Codogno. Da oggi è obbligatorio esibire la nuova autocertificazione per gli spostamenti. Autorizzati antimalarici e farmaci anti-Aids per il trattamento del Coronavirus. Il 31 bandiere a mezz’asta in tutto lo Stivale. In Regno Unito, il premier Boris Johnson e il Ministro della Salute Hancock positivi. Nel mondo aumentano i contagi e i decessi: USA supera Cina e Italia e diventa il Paese più colpito al mondo per numero di casi di Covid-19. L’Oms: “In Africa evoluzione drammatica”. Si allarga il contagio in Europa: quasi 5000 morti in Spagna. L’UE cerca un accordo per varare misure anti-crisi: il vertice di ieri si è chiuso con un’intesa generica e altre due settimane di tempo per trovare proposte comuni per contrastare la pandemia.