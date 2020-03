Coronavirus. Tridico: “Dalla prossima settimana via alle richieste per i bonus”

Il presidente dell’Inps: via alle domande per i sostegni economici previsti dal Cura Italia per partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo. Per il bonus baby sitter domande accettate fino ad esaurimento risorse.

Dalla prossima settimana sarà possibile procedere con la richiesta dei bonus previsti dal decreto cura Italia. Lo ha spiegato questa mattina a Raiuno il presdiente dell’Inps Pasquale Tridico: “Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: partite Iva, autonomi, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo”, ha detto. Le domande per la cassa integrazione e per il congedo sono già attive. Per i bonus verrà attivata sul sito dell’Istituto una “procedura semplificata con un Pin semplificato”.