Coronavirus, situazione stazionaria in Puglia

Il paziente 1di Torricella, proveniente dalla zona rossa di Codogno, resta in osservazione all’ospedale Moscati ma ormai è quasi asintomatico. La moglie è ancora in quarantena.

(TN) – Sono oltre 1500 gli italiani risultati positivi al coronavirus. Lo dice l’ultimo bollettino fornito dal capo della protezione civile. La cifra esatta e’ 1577 a cui sono da aggiungere le 34 persone decedute –di cui 5 proprio oggi- e le 83 guarite da quando e’ partita l’epidemia.

Ed e’ proprio su quest’ultimo dato che si e’ concentrato il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus angelo borrelli. Il numero positivo delle persone guarite che segna un incremento di ben 33 unita’.

Situazione invece stazionaria in puglia. Il paziente 1, il carpentiere 43enne di torricella, proveniente dalla zona rossa di codogno- resta in osservazione all’ospedale moscati ma ormai e’ quasi asintomatico. La moglie e’ ancora in quarantema e riceve nella sua abitazione viveri e medicinali. Ha solo un po’ di febbre.

Anche il fratello del paziente uno – il terzo caso pugliese- e’ in isolamento in casa. Stessa situazione per diciassette cittadini del comune foggiano di ascoli satriano che nei giorni scorsi hanno avuto contatti con un caso accertato di covid 19, un uomo di soresina, in provincia di cremona, che dal 21 al 24 febbraio e’ stato ad ascoli satriano a far visita a dei parenti: una volta rientrato in lombardia e’ risultato positivo al test.

La positivita’ del paziente lombardo e’ stata comunicata dall’ospedale di cremona alla asl di foggia che si e’ subito attivata ricostruendo la catena del contagio.