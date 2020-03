News UFFICIO STAMPA Coronavirus, pronte le nuove regole: distanza di 1 metro, niente strette di mano e anziani a casa

Il comitato tecnico scientifico voluto da Conte ha inviato al ministero della Salute le raccomandazioni da rivolgere a «tutti gli italiani»: anziani in casa, evitare i luoghi affollati. Chi ha la febbre deve restare a casa anche se non ha alcun sospetto di aver contratto il Covid-19. Tra le ipotesi anche tutte le manifestazioni sportive a porte chiuse per trenta giorni