Coronavirus. Numero casi sale a 374. I decessi sono 12. Borrelli: “Maggioranza persone non ha bisogno di cure ospedaliere”.

Negativo 95% dei tamponi

Questa la situazione regionale: In Lombardia i contagiati sono 258 con un incremento di 18 casi; in Veneto 71 casi con un incremento di 28; in Emilia Romagna 23 casi con un incremento di 4; in Piemonte 3; nel Lazio 3 casi; 1 nella Provincia autonoma di Bolzano,1 nelle Marche in Liguria 2, in Toscana 2 casi; e in Sicilia 3. Sono stati oltre 9.460 i tamponi effettuati sulla popolazione.

“La maggioranza delle persone – ha evidenziato Borrelli – risultano in isolamento domiciliare quindi non hanno bisogno di cure ospedaliere”.

Borrelli ha poi ricordato l’ordinanza per la centralizzazione dell’acquisizione dei dpi. “Oggi abbiamo deciso le quantità da destinare alle regioni e in serata inizierà la distribuzione”.

Il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli intervenuto in conferenza stampa ha confermato “che la larghissima parte dei tamponi effettuati (il 95%) ha dato esito negativo”.

“Il rischio di contagiosità – ha precisato – è elevato nei soggetti sintomatici e ciò supporta la scelta di riservare la scelta di fare i tamponi sui soggetti sintomatici o con forte sospetto. Tutto ciò documenta la capacità del sistema paese di far fronte all’infezione da Coronavirus”.