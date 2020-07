Coronavirus, misure anti-Covid prorogate fino al 31 luglio. Speranza: Virus non sconfitto

Il titolare del ministero della Salute illustra il provvedimento che proroga le misure in scadenza per far fronte all’emergenza Covid-19 e invita a “non abbassare la guardia” e a seguire tre semplici regole: uso delle mascherine nei locali e in situazioni a rischio assembramento, il distanziamento sociale e il frequente lavaggio delle mani. Sull’estensione dello stato d’emergenza ha specificato che non è ancora stata presa una decisione, dovrà prima riunirsi il Consiglio dei Ministri

“Non esiste il rischio zero, senza il vaccino non dobbiamo sottovalutare il rischio della pandemia. La circolazione del virus accelera e non perde potenza”.

Così il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto in Senato per presentare alle Camere il provvedimento che proroga fino al 31 luglio le misure in scadenza messe in atto per contrastare la diffusione del Coronavirus. Nel nuovo Dpcm ci sono anche le ultime ordinanze con la conferma di quanto deciso in termini di divieti di ingresso e quarantena.

“Prima di opinioni e proposte voglio partire da realtà e fatti che alle volte non coincidono con i nostri desideri – ha detto il ministro – Il 31 maggio nel mondo avevamo oltre 5 milioni di contagiati, oggi abbiamo superato soglia 13 milioni. Davanti a questi dati non possiamo abbassare la guardia”