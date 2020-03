Coronavirus, l’ultimo bollettino di giovedì 5 marzo: 3858 contagi totali, 148 morti e 414 guariti

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus di oggi, giovedì 5 marzo 2020, il numero dei contagiati è salito a 3858 (di questi la maggior parte sono in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto), quello dei decessi è salito a 148 (+41); ma aumenta anche il numero delle guarigioni, che hanno toccato quota 414, con un incremento di 138 rispetto a ieri.

È di 3858 contagiati totali di cui 148 decessi (+41) e 414 guariti (+138) il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa tenuta oggi, giovedì 5 marzo, alle 18 presso la sede della Protezione civile a Roma, da Angelo Borrelli e da Silvio Brusaferro, direttore dell’Istituto superiore di Sanità. Tra i casi positivi, 1155 sono in isolamento domiciliare, 1790 invece sono ricoverati con sintomi di cui 351 persone in terapia intensiva, circa il 10% del totale dei contagiati. Le regioni più colpite dall’epidemia restano Lombardia (dove si registra il 54% del totale dei contagi), Emilia Romagna e Veneto dove si registrato rispettivamente 25, 8 e 4 decessi. Gli altri decessi sono in Veneto (4), Liguria (2) e Piemonte (2). “Si tratta di persone tra i 66 e i 94 anni di età, la maggior parte con diverse patologie” ha spiegato il numero uno della protezione civile. È questa la fotografia del nostro Paese per quanto riguarda la diffusione del nuovo virus, all’indomani del nuovo Dpcm con i provvedimenti per il contenimento dell’epidemia.

“Non ci sono criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia che sono oberati di lavoro” ha tenuto a sottolineare il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione civile ribadendo che è già in atto “il piano di potenziamento delle terapie intensive e sub intensive” con l’acquisto di nuove apparecchiature. “Il totale dei guariti è del 10,73% sul totale delle persone contagiate mentre i deceduti sono il 3,84%” ha rivelato Borrelli. Aprendo la conferenza stampa, lo stesso Borrelli ha tenuto a spiegare che anche alla Protezione civile si sono attenuti alle norme del nuovo decreto governativo sull’emergenza coronavirus stando a un metro di distanza l’uno dall’altro. Provvedimento a cui hanno dovuto sottostare anche i regionalisti presenti in sala a cui è andato il ringraziamento di Borrelli.

Ecco di seguito l’elenco completo dei 3296 casi (+590) attualmente positivi regione per regione:

Lombardia: 1.777 (+280)

Emilia Romagna: 658 (+142)

Veneto: 380 (+35)

Marche: 120

Piemonte: 106

Toscana: 60

Campania: 45

Lazio: 41

Liguria: 21

Friuli Venezia Giulia: 21

Sicilia: 16

Umbria: 9

Puglia: 12

Abruzzo: 8

Trentino Alto Adige: 7

Molise: 7

Sardegna: 2

Calabria: 2

Basilicata: 1

Provincia di Bolzano: 1

Valle D’Aosta: 2