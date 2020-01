Coronavirus, l’Oms dichiara l’emergenza globale

Su consiglio del Emergency Committee, riunito per la seconda volta ieri a Ginevra, il direttore generale dell’Oms ha dichiarato lo scoppio del nuovo coronavirus (2019-nCoV) un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. In Cina sono stati confermati oltre 7700 casi e sono morte 170 persone. Ci sono 82 casi aggiuntivi confermati in 18 paesi.

L’aumento dei nuovi casi di coronavirus al di fuori della Cina, ora costituisce un’emergenza sanitaria globale, ha dichiarato ieri il Comitato di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità, che invita tutti i paesi ad adottare misure urgenti per contenere la malattia respiratoria.

Le ultime cifre dell’Oms affermano che ci sono più di 7.800 casi confermati a livello globale, con 7.736 confermati in Cina e altri 12.167 casi sospetti all’interno del paese in cui è scoppiata l’epidemia a Wuhan, una città di circa 11 milioni che rimane chiusa. Il segretariato dell’Oms ha fornito una panoramica della situazione in altri paesi. Ora ci sono 83 casi in 18 paesi. Di questi, solo 7 non avevano precedenti di viaggio in Cina. Vi è stata una trasmissione da uomo a uomo in 3 paesi al di fuori della Cina. Uno di questi casi è grave e non ci sono stati decessi.

Il Comitato ritiene che sia ancora possibile interrompere la diffusione del virus, a condizione che i paesi mettano in atto misure forti per individuare precocemente la malattia, isolare e trattare i casi, rintracciare i contatti e promuovere misure di allontanamento sociale commisurate al rischio. Inoltre, in linea con la necessità di una solidarietà globale, il Comitato ha ritenuto necessario uno sforzo coordinato globale per migliorare la preparazione in altre regioni del mondo che potrebbero aver bisogno di ulteriore sostegno.

Missione tecnica multidisciplinare dell’Oms in Cina

È stata prevista una prossima missione tecnica multidisciplinare dell’Oms in Cina, compresi esperti nazionali e locali. La missione dovrebbe riesaminare e sostenere gli sforzi per studiare l’origine animale dell’epidemia, lo spettro clinico della malattia e la sua gravità, l’estensione della trasmissione da uomo a uomo nella comunità e nelle strutture sanitarie e gli sforzi per controllare l’epidemia. Questa missione fornirà informazioni alla comunità internazionale per aiutare a comprendere la situazione e il suo impatto e consentire la condivisione di esperienze e misure di successo.

Per il Comitato dovrebbero essere sviluppate misure per garantire un rapido sviluppo e accesso a potenziali vaccini, diagnostica, medicinali antivirali e altre terapie per i paesi a basso e medio reddito.