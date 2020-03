Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Restate a casa, la Puglia può fermare l’emergenza se i cittadini avranno buonsenso”

Il professore, considerato una delle autorità mondiali anche dal suo collega Roberto Burioni, è stato nominato responsabile del Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dal governatore pugliese Michele Emiliano.

(Repubblica Bari – Antonello Cassano) – In Puglia siamo pronti per contenere la prima ondata di contagi, predisponendo fino a 300 posti di terapia intensiva. Ora dobbiamo prepararci alle ondate successive. Ma tutto dipenderà da come si comporteranno i cittadini. Se rispetteranno le restrizioni, lo tsunami si arresterà e saremo in grado di gestire l’emergenza ” .

Pietro Luigi Lopalco è uno dei migliori epidemiologi al mondo secondo molti suoi colleghi: fra loro c’è il virologo Roberto Burioni, con cui ha scritto il libro Virus, la grande sfida. Laurea a Bari, ordinario di Igiene all’Università di Pisa, per dieci anni alla guida del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie a Stoccolma. Tutti motivi che hanno spinto il governatore Michele Emiliano a volerlo come responsabile del Coordinamento regionale emergenze epidemiologiche, per dare una mano alla Puglia nella gestione dell’emergenza Coronavirus.

Professore, lei ha definito Covid-19 come il cugino intelligente del virus della Sars nel 2003. Davanti a cosa ci troviamo?

“In questo momento ci troviamo davanti alla diffusione in tutto il mondo di un virus pandemico, completamente nuovo, per cui il nostro sistema immunitario è completamente vergine. Questo virus è pandemico anche per la sua efficienza nel contagio, che avviene prima che compaiano i sintomi. Ecco perché è più intelligente del virus della Sars, che dava casi molto gravi e era contagioso soltanto quando il soggetto tossiva”.

Perché l’Italia è così duramente colpita?

“Per quella che si chiama sfortuna, non possiamo definirla diversamente, anche se dal punto di vista scientifico non esiste la sfortuna. Esiste invece la probabilità di rischio aumentato. Mentre i primi casi verificati sia in Germania sia in Inghilterra e in Francia erano casi sintomatici di pazienti che tornavano dalla Cina con una polmonite, quindi sono stati isolati spegnendo il focolaio, qui da noi molto probabilmente i primi casi erano asintomatici o con sintomi talmente banali che si sono confusi con il picco dell’influenza”.

Quali sono state le sue prime osservazioni sul sistema sanitario pugliese e sulla situazione qui?

“Ho trovato una task force già attiva da tempo. Quello che sto facendo è una supervisione su alcuni dettagli – bisogna preparare gli ospedali”.

Cioè?

“Liberare i posti letto. Quello che sappiamo di queste ondate pandemiche è che funzionano come tsunami. Se le azioni di contenimento non hanno funzionato e dal Nord sono arrivati casi asintomatici che non sono stati bloccati, è chiaro che sul territorio pugliese il virus sta circolando in maniera silenziosa. Questo ci preoccupa, perché c’è la possibilità che si possa verificare uno tsunami come si è verificato per esempio a Bergamo. Noi ci stiamo preparando per questo scenario e almeno per il contenimento della prima ondata mi sento abbastanza tranquillo”.

Che intende?

“Lo scenario tipo Lombardia, dove nella prima ondata ci sono stati 4 mila casi. Noi ci stiamo parametrando sui 2 mila casi, che potrebbero generare mille ricoveri. Di questi, 200 avranno bisogno di terapia intensiva e sub-intensiva. Questi 200 posti già ci sono. Saranno attivati nei prossimi giorni. Ma entro la prossima settimana arriveremo a quasi 300 posti liberi”.

Basta?

“No. Perché il problema, per il quale si sta facendo un piano di contingenza, è che se effettivamente si arrivasse a questo scenario, questi posti letto sarebbero occupati per 15 giorni. Ecco perché bisogna prepararsi anche per le ondate successive. In questo caso si stanno individuando strutture un po’ piu piccole, sparse su tutto il territorio, che possano ricevere tutti gli altri pazienti con frequenza più o meno ampia”.

Qual è lo scenario che si potrebbe verificare in Italia e in Puglia nelle prossime settimane?

“Se lo si lascia libero, questo è un virus che può fare un numero altissimo di contagi. Ma se i cittadini capiscono l’importanza delle misure di contenimento, si rallenterà moltissimo l’ondata e di conseguenza ci potremo trovare davanti a un’onda lenta di contagi, più facilmente maneggiabile e con persone che potranno essere curate adeguatamente. In questo caso, insomma, non avremmo il problema della Lombardia, che è stata colta di sorpresa da una grande ondata”.

Al momento molti cittadini sono ancora disorientati dalle nuove restrizioni estese a tutto il Paese.Cosa bisogna fare?

“Bisogna stare a casa. Ai primi segni di febbre e tosse bisogna contattare il proprio medico, seguire le indicazioni date per telefono e non muoversi da casa, se non in caso di necessità”.

Il virus perderà colpi con l’arrivo di temperature più alte?

“Non sappiamo nulla in merito”.

Nelle scorse settimane c’è stata confusione fra gli esperti. C’era chi fra i virologi parlava di semplice influenza e chi invece, come lei e come Roberto Burioni, lanciava l’allarme che poi si è concretizzato.

“Secondo me non è vero che c’è stata confusione. Diciamo che c’erano pochissime persone, che comunque hanno avuto un certo spazio in televisione, che sono andate a ripetere il refrain che questa fosse soltanto una banale influenza. Tutti gli altri sapevano che non si trattava di un’influenza. È stata un’uscita improvvida di pochissime persone che non conoscevano la materia”.

Secondo lei quando usciremo da questo incubo?

“Noi speriamo che con l’estate si possa dare davvero una svolta. Però questo dipenderà dalla somma degli sforzi di tutti i singoli cittadini. Non aspettiamo che siano gli altri a toglierci le castagne dal fuoco.

Sembrerà strano quello che dico, ma se vogliamo uscirne dobbiamo restare chiusi in casa”.