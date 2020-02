Erano in vacanza da quasi un mese, e dovevano concluderla proprio con la crociera asiatica sulla nave Diamond Princess. E la stavano facendo, la crociera, quando a bordo della nave, dopo una sosta in Cina, si è diffuso il Coronavirus. Dura da più di una settimana l’incubo dei coniugi pugliesi, della provincia di Bari, che sono in quarantena sulla Diamond princess ancorata nel porto di Yokohana in Giappone.

