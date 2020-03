Coronavirus, interrogazione di Damascelli: “Verifiche su trasporto paziente da Bitonto al Policlinico”

“Chiarezza sulla gestione del paziente proveniente da Bitonto affetto da Coronavirus, come accertato il 7 marzo scorso al Policlinico di Bari”. La chiede il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Damascelli, in un’interrogazione urgente indirizzata al presidente-assessore alla Sanità, Michele Emiliano.

“L’uomo – spiega il consigliere – manifestava sintomi d’insufficienza respiratoria e, giunto al pronto soccorso, sarebbe stato trattato come sospetto Covid-19 e condotto nella sala rossa destinata alle gravi emergenze. Risultato positivo al tampone, sarebbe stato posto in protezione e isolamento, e gli ambienti del Policlinico in cui era transitato sarebbero stati sanificati per evitare il contagio”.

“Le stesse misure di sanificazione – chiede Damascelli – sono state adottate sul mezzo utilizzato per il trasporto del paziente, in modo da eliminare eventuali agenti contaminanti con precauzionale cessazione del servizio, una volta accertata la positività del paziente? In caso di sospetto Coronavirus è previsto inoltre il trasporto in un’ambulanza attrezzata per il biocontenimento, per non esporre al rischio di contagio i professionisti della sanità coinvolti e tutte le persone venute in contatto con loro”.

“Ecco perché nella mia interrogazione chiedo di sapere – afferma – se in questo caso siano state rispettate tutte le regole di precauzione e prevenzione attivate per la gestione dell’emergenza sanitaria in corso; se sia intervenuto un mezzo attrezzato ma soprattutto se, a seguito della positività dell’anziano al virus, sia stata disposta l’immediata cessazione dal servizio dell’ambulanza per evitare che continuasse ad operare”.

“È necessario – spiega – accertare se i professionisti della sanità intervenuti in questo caso fossero dotati dei dovuti dispositivi di protezione e se siano poi stati sottoposti a test e controlli; se il mezzo abbia continuato ad intervenire e se si stia procedendo alla ricostruzione degli interventi eventualmente effettuati prima del blocco per le operazioni di sanificazione”.

“L’emergenza incombe e il rischio di contagio da Coronavirus richiede un livello di attenzione massimo, innanzitutto da parte di chi ha il compito di tutelare la salute di tutti i cittadini pugliesi, soprattutto in un momento così delicato”, conclude Damascelli./