Coronavirus, in Puglia resa dell’Ordine dei medici: “In tilt i tracciamenti, solo il lockdown può evitare una nuova Bergamo

E’ l’allarme lanciato oggi dal presidente Filippo Anelli: “Migliaia di segnalazioni non processate di casi a rischio Covid, perché non riescono a far fronte all’onda montante dell’epidemia”

“In Puglia la situazione dei tracciamenti è già fuori controllo. Occorre intervenire subito se si vuole evitare un nuovo lockdown”.

E’ l’allarme lanciato oggi da Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari (nonché della Federazione nazionale degli Ordini dei medici), di fronte alla crescita esponenziale dei contagi e alle numerose segnalazioni dei medici che operano sul territorio.

“Quando non si riescono più a tracciare i contatti e a isolare i cluster di epidemia, l’unica soluzione che rimane per evitare che il sistema sanitario vada in tilt e che succeda da noi ciò che è accaduto a Bergamo, è adottare misure drastiche come una nuova chiusura”, spiega Anelli.