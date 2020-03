Coronavirus in Italia, bollettino 26 marzo: 80.539 contagiati (6.153 in più rispetto a ieri), di cui 10.361 guariti e 8.165 morti (sono 662 in più rispetto ai ieri)

Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, giovedì 26 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dalla Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 80.539 di cui 10.361 guariti e 8.165 morti (sono 662 in più rispetto ai ieri).

(Fanpage) – Ad oggi, giovedì 26 marzo, i casi positivi al Coronavirus in Italia sono 80.539 (6.153 in più rispetto a ieri), di cui 10.361 guariti (999 in più rispetto a ieri) e 8.165 morti (sono 662 in più rispetto ai ieri) Questi i numeri dell’ultimo bollettino dell’emergenza Coronavirusnel nostro Paese resi noti dalla Protezione civile nel corso del punto stampa giornaliero con il bilancio aggiornato dell’epidemia. Al momento risultano positive persone. Tra i contagiati, si trovano in isolamento domiciliare, mentre sono ospedalizzati e sono ricoverati in terapia intensiva (il percento del totale). Il totale dei tamponi effettuati in Italia per accertare i casi positivi al Covid-19 è di 361.060.

È stato fatto il tampone anche al capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che da ieri ha la febbre e che è risultato negativo. Borrelli, assente al punto stampa per il bollettino dell’emergenza coronavirus, continuerà a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l’unità di crisi.

Le regioni più colpite sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna, Veneto, Marche e il Piemonte. Riguardo la Lombardia, già nel primo pomeriggio il presidente della regione Attilio Fontana aveva fatto sapere che i dati dei contagi di oggi erano cresciuti rispetto ai giorni scorsi: “Siamo oltre i 2.500 casi positivi in più rispetto a ieri – aveva detto Fontana – si tratta di un numero troppo alto rispetto alla linea dei giorni scorsi e questo non va bene”.