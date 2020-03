Coronavirus in Italia, bollettino 22 marzo: 59138 contagiati, di cui 7024 guariti e 5476 morti (651 le nuove vittime)

(Fanpage) – Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, domenica 22 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dalla Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 59138, di cui 7024 guariti e 5476 morti. Dei casi positivi, 23.783 si trovano in isolamento domiciliare, 3009 sono ricoverati in terapia intensiva.

In Italia ci sono 59138 casi positivi al Coronavirus, di cui 7024 guariti e 5476 morti. Sono 952 i nuovi guariti, 651 le nuove vittime. Sono infine 5560 i nuovi contagi. Questo il bollettino dell’emergenza coronavirus in Italiacomunicato oggi, domenica 22 marzo, dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso del punto stampa giornaliero alle 18. Secondo l’ultimo bilancio della Protezione Civile, sono ricoverati con sintomi 19.846 pazienti, 3009 sono in terapia intensiva (il 6 percento del totale). In isolamento domiciliare ci sono 23.783 persone.