Coronavirus in Italia, bollettino 21 marzo: 53578 contagiati, di cui 6072 guariti e 4825 morti (di cui 793 rispetto a ieri)

(Fanpage) – Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, sabato 21 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dalla Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 53578 contagiati, di cui 6072 guariti e 4825 morti. Dei casi positivi, 22116 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2887 sono ricoverati in terapia intensiva.

Secondo il bollettino di oggi, sabato 21 marzo, in Italia ci sono 53578 casi positivi da Coronavirus, di cui 6072 guariti e 4825 deceduti (+ 793 rispetto a ieri). I numeri dell’emergenza Covid-19 nel nostro Paese sono stati appena comunicati da Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, nel corso del punto stampa giornaliero con gli aggiornamenti sullo stato dell’arte dell’epidemia. Secondo l’ultimo bilancio, dei nuovi contagiati, 22116 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 17708 sono ospedalizzati e altri 2887 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10 percento del totale). Le regioni più colpite sono ancora una volta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte. Il totale dei tamponi effettuati è 233222. Solo in Basilicata, ad oggi, non si registrano vittime con il Coronavirus.