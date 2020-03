Coronavirus in Italia, bollettino 17 marzo: 31506 contagiati, di cui 2941 guariti e 2503 morti

Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, martedì 17 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dalla Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 31506 persone di cui 2941 guariti e 2503 morti. Dei casi positivi, 11108 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2060 sono ricoverati in terapia intensiva.

(Fanpage) – Secondo il bollettino di oggi, martedì 17 marzo 2020, dell’emergenza Coronavirus in Italia ci sono 31506 contagiati, di cui 2941 guariti e 2503 morti. Sono 345 i morti in più rispetto a ieri e 2989 i nuovi casi positivi di Covid-19. 192 invece i nuovi guariti. A comunicare i dati dell’emergenza sanitaria in corso è, come ogni giorno, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del consueto punto stampa delle 18.

Dei nuovi contagiati, 11108 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2060 sono ricoverati in terapia intensiva (il 10 percento del totale).

Le regioni più colpite sono sempre la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte. Il totale dei tamponi effettuati è 148.657. Solo in Basilicata, ad oggi, non si registrano vittime con il coronavirus.

Borrelli ha comunicato che nella giornata di oggi sono stati trasferiti dagli ospedali della Lombardia 50 pazienti in terapia intensiva.

“Oggi è proseguita l’attività di alleggerimento degli ospedali della Lombardia con il coordinamento della Cross”, la Centrale remota operativa di soccorso sanitario: “I pazienti trasferiti nelle strutture di

altre regioni oggi sono stati 50, tre in più di ieri”, ha spiegato il capo della Protezione Civile.

Per quanto riguarda il dato della Lombardia, dalla Regione hanno comunicato con l’assessore al Welfare Giulio Gallera che i positivi sono 16220 e 6953 i ricoveri, di questi 879 in terapia intensiva. Il totale delle persone decedute nella Regione è 1640.

Da oggi, nel tentativo di fermare i contagi, è on line il nuovo modello che i cittadini devono utilizzare per le autodichiarazioni: nel modello è presente una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera c, del decreto dell’8 marzo 2020 che prescrive il “divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.