Coronavirus in Italia, bollettino 16 marzo: 27980 contagiati, di cui 2749 guariti e 2158 morti (+ 349 rispetto a ieri)

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 16 marzo 2020, dell’emergenza Coronavirus in Italia ci sono 27980 contagiati, di cui 2749 guariti e un totale di 2158 vittime, 349 morti in più rispetto a ieri, ma in calo rispetto alla rilevazione del giorno precedente. Da ieri sono guarite 414 persone. A comunicare i dati dell’emergenza sanitaria in corso è stato, come ogni giorno, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del consueto punto stampa delle 18.