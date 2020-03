Coronavirus in Italia, 69.176 casi totali e 6.820 morti (+ 743 oggi). Il bollettino del 24 marzo

(Corriere della Sera) – In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 69.176 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5.249 persone in più rispetto a ieri per una crescita dell’8,2% ). Di queste, 6.820 sono decedute (+743) e 8.326 sono guarite (+894). Attualmente i soggetti positivi sono 54.030 (il conto sale a — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 21.937; 3.396 sono in terapia intensiva (+192 rispetto a ieri), mentre 28.697 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 30.703 (+ 1942)

Emilia Romagna 9.254 (+ 719)

Veneto 5.948 (+ 443)

Piemonte 5.515 (+ 654)

Marche 2.736 (+ 167 )

Liguria 2.116 (+ 192)

Campania 1.101 (+ 75)

Toscana 2.699 (+ 238)

Sicilia 846 (+ 125)

Lazio 1.728 (+ 188)

Friuli Venezia-Giulia 992 (+ 62)

Abruzzo 689 (+26)

Puglia 1.005 (+ 99)

Umbria 648 (+ 71)

Bolzano 781 (+ 57)

Calabria 319 (+ 27)

Sardegna 421 (+ 62)

Valle d’Aosta 400 (+ 7)

Trento 1.110 (+ 87)

Molise 73 (+6)

Basilicata 92 (+2)