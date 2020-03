Il bilancio dell’emergenza Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 18 marzo 2020. Stando ai dati resi noti dalla Protezione civile, il numero dei contagiati è salito a 35713, di cui 4025 guariti e 2978 morti (+ 475 in più rispetto a ieri). Dei casi positivi, 12090 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 2257 sono ricoverati in terapia intensiva.