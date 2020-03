Coronavirus, il prof Ranieri, barese, inventa ventilatore multiplo

Ranieri è un esperto rianimatore del Sant’Orsola di Bologna

È pugliese, di Bari per l’esattezza, il professor Marco Ranieri, esperto rianimatore del Sant’Orsola di Bologna, colui che ha messo a punto un ventilatore multiplo. Si tratta di un apparecchio che, grazie ad uno sdoppiamento dei circuiti, fornisce respirazione assistita a due pazienti anzichè uno. Uno strumento messo a punto in sole 72 ore che potrà dare una grossa mano soprattutto nelle terapie intensive in Lombardia. Il professor ranieri, 61 anni, si è laureato a Bari dove ha anche conseguito la specializzazione in anestesia. Poi ha proseguito la carriera accademica tra prestigiose università estere e italiane.