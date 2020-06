CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO NAZIONALE DI OGGI MARTEDI’ 2 GIUGNO 2020

Casi totali (compresi vittime e guariti) oggi salgono a 233.515 (318, +0,2%, nelle ultime 24 ore, ieri erano stati +178, +0,1%)

Attualmente positivi: 39.893(-1.474 rispetto a ieri)

Deceduti: 33.530 (+55, +0,2%, vittime nelle ultime 24 ore, ieri erano state +60, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 158.355 (+1.737, +1,0% nelle ultime 24 ore, ieri erano stati +848, +0,5%)

Ricoverati in Terapia Intensiva 408 (-16, -3,3%, nelle ultime 24 ore ieri erano stati -11, -2,5%)

Coronavirus, tutti i dati regione per regione del 2 giugno

Le 20255 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 166 in terapia intensiva (-1), 3021 ricoverati con sintomi (-64), 17068 in isolamento domiciliare (-541). I morti totali sono 16143 (+12), i guariti 52807 (+781).

Le 4828 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 46 in terapia intensiva (-8), 849 ricoverati con sintomi (-55), 3933 in isolamento domiciliare (-171). I morti totali sono 3884 (+8) anche se relativi ai giorni scorsi perché nelle ultime 24 ore non si sono registrate vittime. I guariti sono 22003 (+283).

Le 2912 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 50 in terapia intensiva (-4), 358 ricoverati con sintomi (-25), 2504 in isolamento domiciliare (-127). I morti totali sono 4136 (+12), i guariti 20780 (+163).

Le 1403 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 5 in terapia intensiva (-1), 103 ricoverati con sintomi (-7), 1295 in isolamento domiciliare (-57). I morti totali sono 1921 (+3), i guariti 15838 (+70).

Le 1011 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 25 in terapia intensiva (+0), 85 ricoverati con sintomi (+0), 901 in isolamento domiciliare (-71). I morti totali sono 1053 (+5), i guariti 8053 (+76).

Le 546 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 175 ricoverati con sintomi (-16), 364 in isolamento domiciliare (-49). I morti totali sono 1468 (+1), i guariti 7720 (+79).

Le 2847 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 56 in terapia intensiva (+0), 580 ricoverati con sintomi (-14), 2211 in isolamento domiciliare (-33). I morti totali sono 741 (+2), i guariti 4155 (+50).

Le 1326 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (+0), 60 ricoverati con sintomi (-3), 1257 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 987 (+0), i guariti 4421 (+5).

Le 890 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+1), 236 ricoverati con sintomi (+12), 647 in isolamento domiciliare (-62). I morti totali sono 415 (+2), i guariti 3504 (+50).

Le 1051 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 11 in terapia intensiva (+0), 134 ricoverati con sintomi (-6), 906 in isolamento domiciliare (-98). I morti totali sono 508 (+2), i guariti 2939 (+102).

Le 283 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (-1), 14 ricoverati con sintomi (+0), 267 in isolamento domiciliare (-9). I morti totali sono 463 (+1), i guariti 3686 (+9).

Le 966 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (-1), 62 ricoverati con sintomi (-3), 897 in isolamento domiciliare (+3). I morti totali sono 275 (+1), i guariti 2206 (+4).

Le 244 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 40 ricoverati con sintomi (+0), 202 in isolamento domiciliare (-22). I morti totali sono 336 (+1), i guariti 2696 (+23).

Le 743 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (+0), 113 ricoverati con sintomi (+0), 624 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 413 (+5), i guariti 2093 (+0).

Le 120 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (-1), 13 ricoverati con sintomi (+0), 104 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 291 (+0), i guariti 2187 (+3).

Le 31 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 15 ricoverati con sintomi (+0), 14 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 76 (+0), i guariti 1324 (+0).

Le 155 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 21 ricoverati con sintomi (-2), 133 in isolamento domiciliare (-4). I morti totali sono 131 (+0), i guariti 1071 (+6).

Le 13 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 10 ricoverati con sintomi (-1), 3 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 143 (+0), i guariti 1031 (+4).

Le 112 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 20 ricoverati con sintomi (+0), 91 in isolamento domiciliare (-23). I morti totali sono 97 (+0), i guariti 949 (+23).

Le 133 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 3 ricoverati con sintomi (+1), 128 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 281 (+2).

Le 24 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 4 ricoverati con sintomi (+0), 20 in isolamento domiciliare (-4). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 348 (+4).