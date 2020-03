Coronavirus, il bollettino del 29.03.2020: 3815 nuovi positivi. Il virus ha fatto 756 vittime in 24 ore, i guariti si fermano a 646

Preoccupa Milano: i contagi sono 546 contro i 314 tra venerdì e sabato. Il ministro della salute Speranza: “Siamo in piena epidemia, sarebbe un errore grave abbassare la guardia”

(La Stampa) – Finalmente scendono, anche se di poco, i nuovi contagiati. Erano 5.974 ieri, sono 5.217 oggi. Ma aumentano, anche se sempre di poco, i positivi ricoverati in ospedale o in isolamento domiciliare: passano da 3.651 a 3.815. Solo una minima parte è finita in ospedale, mentre il grosso – circa tremila persone – è rimasto a casa. Un segnale che può essere interpretato come segnale di affanno dei nosocomi a ricoverare i pazienti, tanto che dallo Spallanzani di Roma il primario infettivologo, Giampiero D’Offizi, ammette: “Prima vedevamo pazienti con febbre tosse e un po’ di affanno, ora ricoveriamo persone che hanno immediato bisogno di ossigenoterapia”. Scende ma resta sempre alto il numero dei decessi, oggi 756, contro gli 889 di ieri. Le vittime totali sono così salite a 10.779. Preoccupa il dato in controtendenza di Milano, dove i nuovi contagi sono 546 contro i 314 di ieri.