Coronavirus: I casi accertati complessivi sono 79.447, con 2.621 decessi

I numeri globali dell’epidemia sono in continua evoluzione.

A fare il punto è l’Istituto Spallanzani di Roma che riassume che ad oggi (24 febbraio 2020, dati ECDC, Agenzia Europea per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie, integrati con quelli forniti dalla Protezione Civile Italiana) i casi accertati complessivi sono 79.447, con 2.621 decessi. Tra questi, i casi registrati in Cina, nelle regioni amministrative speciali cinesi di Macao e Hong Kong e nell’isola di Taiwan sono 77.281, pari al 97% del totale.

In particolare, oltre l’80% dei casi registrati ed il 95% dei decessi si sono verificati nella regione cinese dello Hubei dove si trova la città di Wuhan dalla quale è partita l’epidemia. Al di fuori dalla Cina, sono stati confermati 1.141 casi in Asia, i due terzi dei quali (763) in Corea, i restanti in Giappone (144), Singapore (89), Iran (43), Thailandia (35), Malesia (22), Vietnam (16), Emirati Arabi Uniti (13), India (3), Filippine (3), Kuwait (3), Israele (2), Cambogia (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Bahrain (1) e Libano (1). Ad essi si aggiungono 691 casi confermati all’interno della nave da crociera Diamond Princess, ferma dal 3 febbraio scorso nel porto giapponese di Yokohama.

Fuori dal continente asiatico, sono stati confermati 35 casi negli Stati Uniti, 22 in Australia, nove in Canada. L’Europa ha fatto sinora registrare 16 casi in Germania, 13 nel Regno Unito, 12 in Francia, due in Russia e Spagna, uno in Belgio, Finlandia e Svezia.

Un caso soltanto sino ad oggi nel continente africano, in Egitto.

L’Italia è il paese col maggior numero di casi confermati al di fuori dall’Asia: al momento (dati della Protezione Civile, 24 febbraio, ore 12) i casi confermati totali sono 219, tra cui 5 decessi e una persona guarita. Il maggior numero di casi si registra in Lombardia (167, con 4 decessi), seguita dal Veneto (27 casi, un decesso), Emilia (18 casi), Piemonte (4 casi) e Lazio (3 casi, di cui uno risolto).

Dei 213 casi confermati ancora aperti, 91 si trovano in isolamento domiciliare, 99 sono ricoverati e 23 sono ricoverati in terapia intensiva.