Coronavirus, guariti i tre pazienti curati a Roma: il farmaco studiato contro l’Ebola fa sperare i medici.

Fonte: Corriere della Sera

Roma Aumenta la fiducia dei medici per il farmaco sperimentale indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità nelle linee guida sulle terapie da somministrare ai pazienti con Covid-19. È il remdesivir, un antivirale prodotto dall’azienda americana Gilead Sciences, studiato per il virus Ebola ma che sembrerebbe funzionare anche contro il nuovo coronavirus.

«Potrebbe essere la soluzione», ha affermato il capo missione in Cina dell’Oms, Bruce Aylward. I risultati dei primi test sull’uomo, condotti proprio in queste settimane nell’ospedale di Wuhan su pazienti gravi e di moderata gravità, saranno comunicati ad aprile.La sperimentazione clinica era stata accelerata proprio nella speranza che il farmaco, provato solo sugli animali, attivo anche contro i coronavirus di simili sindromi con polmonite grave (SARS e MERS) potesse costituire un aiuto terapeutico in una situazione di emergenza assieme ad una combinazione di antivirali specifici contro l’Hiv, il virus dell’Aids.