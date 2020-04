Coronavirus, emergenza: partite Iva, ecco chi può non pagare le tasse ad aprile e maggio

Il nuovo decreto legge concede la moratoria anche su ritenute e contributi. La riduzione motivata dalla riduzione delle entrate in rapporto al fatturato.

Il Governo estende la proroga dei versamenti fiscali e contributivi a seguito dell’emergenza da Covid–19. Nella bozza de nuovo decreto legge sono previste sospensioni dei versamenti dei contribuenti Iva, per aprile e maggio 2020, e altre agevolazioni in tema di ritenute d’acconto sui ricavi o compensi percepiti di aprile e maggio da parte dei professionisti o imprenditori con incassi fino a 400mila euro nel 2019.

La mini-proroga di quattro giorni, dal 16 marzo al 20 marzo, di cui all’articolo 60 del Dl 18/20 si allunga fino al 16 aprile, considerando tempestivi i versamenti entro questa data.

Per i contribuenti che verseranno l’acconto per il 2020 con il sistema “previsionale” basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto, non saranno chiesti sanzioni o interessi, nei casi in cui gli acconti si rivelaranno non inferiori all’80% del dovuto riferito al 2020.

Fonte: ILSOLE24ORE