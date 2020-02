Ieri sera è partito il secondo aereo dell’Aeronautica Militare alla volta del Giappone. Sarà quello che in giornata imbarcherà i passeggeri italiani della nave Diamond Princess in quarantena dal 5 febbraio a Yokohama per il Coronavirus. Non si sa ancora con esattezza quanti saranno gli italiani che torneranno in patria sui 35 presenti sulla nave tra crocieristi e membri dell’equipaggio.

