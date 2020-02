Coronavirus: caso sospetto a San Severo, in corso controlli

Sospesa provvisoriamente l’attivita’ del Pronto Soccorso, ma non i ricoveri.

L’Asl di Foggia, da ieri sera, sta monitorando un caso sospetto di coronavirus di un medico che si è verificato al pronto soccorso dell’ospedale di San Severo.

Il paziente e’ stato trasferito a Bari dove sono in corso i controlli come prevede il protocollo i cui esiti dovrebbero

arrivare in giornata. Tuttavia da ieri sera si lavora per tracciare una mappatura della eventuale catena di contagio.

Sono stati effettuati sopralluoghi e sono state raccolte da familiari e parenti tutte le notizie utili a ricostruire

contatti e movimenti del paziente.

Attivate le attivita’ di sanificazione dei locali del Pronto Soccorso di San Severo.

Conclusa la prima fase, questa mattina, per prudenza, verra’ effettuata una ulteriore sanificazione.

E’ stata avviata, inoltre, la procedura di profilassi per gli operatori che hanno avuto contatti con il paziente.

Nel contempo e’ stata sospesa provvisoriamente l’attivita’ del Pronto Soccorso, ma non i ricoveri che vengono gestiti direttamente dalle Strutture operative di competenza.