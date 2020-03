Coronavirus, Burioni: le misure messe in atto potrebbero aver già salvato 40.000 vite in Italia

Questi i risultati che emergono dalle stime contenute nel report, appena pubblicato, dell’Imperial College of London. Leggetene i dettagli su Medical Facts.

Sul nostro sito, abbiamo più volte citato i risultati delle analisi epidemiologiche pubblicate sul sito dell’Imperial College of London. Lo abbiamo fatto sin dalle prime fasi dell’epidemia di coronavirus e i fatti, purtroppo, stanno confermando molte delle previsioni pubblicate dai colleghi inglesi. I modelli epidemiologici sono, però, disegnati non solo per allertare circa le possibili conseguenze negative legate a misure o comportamenti sbagliati, ma anche per verificare in corsa la bontà delle misure prese.

In questa direzione va proprio l’analisi pubblicata nell’ultimo report, che valuta l’effetto delle misure senza precedenti messe in atto (con tentennamenti più o meno rapidamente disattesi dalla realtà dei fatti) in Europa. In particolar modo, i colleghi inglesi hanno valutato gli effetti in 11 Paesi europei (a partire dall’Italia) di misure assolutamente straordinarie, come la chiusura delle scuole, la proibizione degli assembramenti e per ultimi, ma non per importanza, l’isolamento domiciliare, il distanziamento sociale e la chiusura totale delle attività non indispensabili. La messa in atto di queste misure ha, come ormai i lettori di Medical Facts sanno bene, un obiettivo ben preciso: far scendere al di sotto dell’unità l’ormai famoso tasso basico di riproduzione (R0), ovvero il numero di soggetti che possono essere infettati da chi è già infetto. Se R0 è inferiore a 1, l’epidemia pian piano va spegnendosi. I colleghi hanno proprio calcolato come l’ R0 è andato diminuendo a seguito delle misure implementate e per far questo si sono basati sull’andamento temporale dei contagi e dei decessi.

Gli autori hanno stimato che, a seguito delle varie misure messe in atto, il valore di R0 è diminuito drasticamente in tutta Europa e – sembra quasi paradossale dirlo -, gran parte dell’effetto si è manifestato proprio nei Paesi più colpiti, Italia in testa. Nel nostro Paese, il valore di R0 sarebbe sceso a 1 praticamente subito. Si tratta di stime che dipendono molto da come le misure di contenimento sono messe in pratica, ma il trend positivo degli ultimi giorni sembrerebbe proprio confermarle.

Sterile statistica?

Astrusi calcoli senza contatto con la realtà? Tutt’altro. I colleghi hanno, infatti, fatto una valutazione di quanti morti in più ci sarebbero state negli 11 Paesi europei analizzati, se queste misure non fossero state prese. Il numero è impressionante: 60.000 morti evitate entro la fine di questo mese di marzo. Sessanta mila individui che sono ancora con noi grazie ad esse. Ed è una stima al ribasso, in quanto lo stesso modello lascia aperta la possibilità che le vite salvate in Europa siano addirittura il doppio: 120.000 persone ancora i vita. La cosa pazzesca è che gran parte di queste morti sono state evitate nel nostro Paese, dove l’epidemia ha colpito più duramente: quasi 40.000 di noi (più di 80.000 nelle stime più ottimistiche) che ancora godranno delle cose belle della vita quando questa tempesta sarà passata. Il tutto grazie alle misure di contenimento.

Nelle ultime settimane state (giustamente!) esaltando l’operato di tutti gli operatori sanitari in primissima linea, impegnati giornalmente nel tentativo di salvare il maggior numero di vite possibili. Questo studio, però, rende giustizia anche agli sforzi (in molti casi eroici) di chi ha cambiato la propria vita restando chiuso fra quattro mura. Ecco: anche questo comportamento ha salvato, sta salvando vite. Restando a casa, ognuno di voi lo sta facendo. Continuate a farlo. È soprattutto grazie a questo che si inizia a vedere una luce chiara in fondo al tunnel.

Roberto Burioni e Nicasio Mancini