Coronavirus, Brusaferro (Iss): la curva dei contagi si attenua, ma le misure devono restare

La riduzione è iniziata il 19-20 marzo: «Ma non siamo ancora al picco». E poi: «Per i morti stiamo vedendo l’onda chi si è ammalato 15 giorni fa»

(La Stampa) – «Negli ultimi giorni, a partire dal 19-20 marzo, per il numero dei nuovi casi, la curva sembra, e ripeto sembra, attenuarsi nella sua ascesa». Detto questo però, «non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione ci porti a rallentare le misure di distanziamento sociale che noi abbiamo adottato», perché «abbiamo differenti gradi territoriali della circolazione» del virus, e nelle regioni meno colpite la situazione non può assolutamente peggiorare, passando dal «rosa» o il «bianco» al «rosso». Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), professor Silvio Brusaferro, illustrando l’analisi dell’andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi a Covid-19. Poi, a domanda di un giornalista, la precisazione: «Il piccono non è stato ancora toccato, crediamo di esserci vicini, potrebbe arrivare a giorni. La crescita dei contagi non è terminata, ha solo rallentato. Noi ora vediamo l’onda per i morti di più di 15 giorni fa e di 7-8 giorni fa per gli infetti».

La priorità, ha spiegato Brusaferro, è proteggere «gli operatori sanitari, in questa fase il bene più prezioso per contrastare l’infezione e garantire una assistenza adeguata. Ma anche gli operatori delle ambulanze, dei pronto soccorso, quelli che lavorano per garantire i collegamenti tra i vari servizi. In una prima fase c’è stato un picco di esposizione legato alla novità e all’onda massiva di casi. Poi c’è stata un’accelerazione più contenuta dei contagi» in queste categorie. Altra nota dolente è quella della case di riposo, così colpite dal virus: «Bisogna anche fare una riflessione sulle Rsa, perché concentrano persone per definizione fragili o anziane. Sono presenti in tutto il territorio, dove lavorano operatori che corrono gli stessi rischi degli altri, bisogna focalizzare l’attenzione».