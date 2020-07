Coronavirus: Aifa autorizza 3 nuovi studi, totale sale a 38, continua avvio di sperimentazioni per trovare farmaco anti-Covid

Continua, anche in un momento in cui la pandemia fa meno contagi e meno decessi, la sperimentazione di farmaci contro il coronavirus. Sono tre i nuovi studi clinici autorizzati dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e dal Comitato Etico unico nazionale, che portano a 38 il numero totale dei trial avviati in Italia per trovare una cura al Covid-19.

Il primo dei tre nuovi studi, si apprende sul portale dell’ente regolatorio, è uno studio randomizzato di fase II sull’efficacia e la sicurezza di Acalabrutinib in aggiunta alle migliori terapie di supporto verso le migliori terapie di supporto in soggetti ricoverati con Covid-19. Acalabrutinib è un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK), attualmente non approvato in Europa, ma approvato negli Stati Uniti per il trattamento dei pazienti con linfoma a cellule mantellari e leucemia linfocitica cronica/linfoma linfocitico a piccole cellule. Il secondo studio autorizzato è uno studio di fase II, randomizzato, per il trattamento con Interferone-β-1a (IFNβ-1a) di pazienti con Covid-19.

Lo studio è multicentrico e il centro promotore è l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. Il terzo studio autorizzato è uno studio di fase II/III, randomizzato che valuta l’efficacia e la sicurezza di ABX464, una molecola ancora in sperimentazione i cui dati in vitro indicano un possibile duplice effetto antivirale e di riduzione della risposta infiammatoria.