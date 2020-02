Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, informa che sono risultati tutti negativi al test per SarsCoV-2, l’agente eziologico del COVID-19, i tamponi faringei dei casi sospetti giunti oggi al Laboratorio di riferimento regionale, in tutto 20 casi, tranne i due contatti stretti del caso di Torricella proveniente dalla città di Codogno. Il livello di allerta resta molto elevato e l’attività di screening per il nuovo virus dei casi sospetti per virus continua incessantemente.