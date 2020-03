Coronavirus: 80mila guanti sequestrati al porto di Bari

Il carico si trovava su un autocarro che stava per imbarcarsi su una nave diretta in Albania.

80mila guanti in lattice monouso sono stati sequestrati nel porto di Bari dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai finanzieri del II Gruppo Bari: il carico – etichettato come “guanti di sicurezza antinfortunistica”- si trovava su un autocarro che stava per imbarcarsi su una nave diretta in Albania. La destinazione finale del carico, pero’, era il Montenegro. I guanti monouso ha disposto il divieto di esportazione senza autorizzazione.