Coronavirus, 7 vittime e oltre 270 contagi in Italia. Due nuovi casi in Toscana e uno in Sicilia

● Tre nuove casi di contagio a Firenze, Pistoia e a Palermo, un medico italiano positivo a Tenerife dove mille persone sono state messe in quarantena.

● Il bilancio provvisorio del coronavirus in Italia è di 7 morti e oltre 250 casi.

● Il livello di allerta continua a essere elevato su tutto il territorio e in particolare nelle regioni che hanno registrato i casi di contagio e le vittime: Lombardia, Veneto, Piemonte

2 sospetti positivi in Toscana

In Toscana sono due i casi sospetti positivi che devono essere validati dall’Istituto superiore di sanità. Lo comunica la Regione. I casi sono quelli di un imprenditore italiano ricoverato in isolamento a Firenze e di un altro italiano, di Pescia (Pistoia), ricoverato a Pistoia sempre in isolamento. In via preventiva, spiega la Regione, «sono in corso indagini epidemiologiche relative ai contatti. Questi ultimi sono stati sottoposti a isolamento domiciliare con sorveglianza attiva». Negativo invece il caso della donna soccorsa alla stazione centrale di Firenze ieri sera.

11:54

273 casi confermati in Italia

Secondo l’ultimo report della Fondazione Gimbe, sono 273 i casi confermati di Covid-19 in Italia, di cui 206 in Lombardia, 38 in Veneto, 19 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte.