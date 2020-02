Corona virus: due pugliesi sulla nave da crociera bloccata nella baia di Yokohama

La nave è ormeggiata in quarantena con almeno 61 passeggeri risultati positivi al Coronavirus.

(TN) – Ci sono anche due pugliesi, due coniugi dell’hinterland barese, sulla nave da crociera diamond princess bloccata nella baia giapponese di yokohama. La nave è ormeggiata in quarantena con almeno 61 passeggeri risultati positivi al coronavirus. A bordo ci sono in tutto 3.700 persone tra cui anche 35 italiani, di questi 25 sono membri dell’equipaggio, che non risultano contagiati, e 10 turisti tra cui i due pugliesi. La quarantena durera’ almeno fino al 19 febbraio. Finora sono state esaminate 273 persone, comprese quelle che avevano avuto stretti contatti con l’ex passeggero ammalato e altre persone che presentavano potenziali sintomi. I passeggeri – raccontano alcuni testimoni – non hanno il permesso

nemmeno di stare sul ponte della nave. Sono costretti a rimanere rinchiusi nelle loro stanze.