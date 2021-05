Coprifuoco Italia, oggi alle 16 la cabina di regia

Riunione per decidere un eventuale allentamento delle misure anti-Covid

Il coprifuoco, attualmente fissato alle 22 in Italia, sarà tra i temi della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere di eventuali allentamenti delle misure anti-Covid. La cabina si terrà questo pomeriggio alle 16, come riferiscono all’Adnkronos fonti di Governo. Parteciperanno, tutti in presenza, i ministri Daniele Franco, Roberto Speranza, Giancarlo Giorgetti, Stefano Patuanelli, Dario Franceschini, Maria Stella Gelmini, Elena Bonetti, il sottosegretario Roberto Garofoli, il coordinatore e portavoce del Cts Franco Locatelli. Presente anche il professore Silvio Brusaferro. A seguire si svolgerà il Consiglio dei ministri come conferma Palazzo Chigi.