Conversione in legge Decreto Milleproroghe

sul supplemento ordinario n. 8 della G.U. n. 49 del 28.02.2022, è stata pubblicata la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Diventa, quindi, definitivo l’aumento a 2.000 euro per il 2022 del tetto pagamenti in contanti , la proroga al 30 giugno 2022 per la sanatoria Irap e lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine per completare gli investimenti in beni ordinari e 4.0 “prenotati” nel 2021, così da beneficiare delle aliquote più favorevoli del credito d’imposta in beni strumentali.

Entrano in vigore le norme sulla sospensione degli ammortamenti per l’esercizio 2021 e sulla copertura delle perdite 2021. Prevista anche l’ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dei termini per gli adempimenti delle agevolazioni prima casa e alle novità per il Fondo di garanzia PMI.

I titoli dell’articolato del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228:

Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Art. 1-bis – Proroga dei termini per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Art. 1-ter – Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali

Art. 1-quater – Disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica

Art. 1-quinquies – Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale

Art. 2 -Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Art. 2-bis – Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare

Art. 2-ter -Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo

Art. 3 – Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Art. 3-bis – Modifica all’Art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Art. 3-ter – Proroga del termine per l’adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità

Art. 3-quater – Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Art. 3-quinquies – Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi

Art. 3-sexies – Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio

Art. 3-septies – Proroga delle disposizioni di cui all’Art. 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124

Art. 3-octies – Proroga del termine per la presentazione della domanda per l’accesso al Fondo indennizzo risparmiatori

Art. 3-novies – Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina

Art. 4 – Proroga di termini in materia di salute

Art. 5 – Proroga di termini in materia di istruzione

Art. 5-bis -Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

Art. 5-ter – Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità

Art. 6 – Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato

Art. 7 – Proroga di termini in materia di cultura

Art. 8 – Proroga di termini in materia di giustizia

Art. 9 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Art. 10 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

Art. 10-bis – Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica

Art. 11 – Proroga di termini in materia di transizione ecologica

Art. 12 – Proroga di termini in materia di turismo

Art. 13 – Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

Art. 13-bis – Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova

Art. 13-ter – Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 14 – Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria

Art. 15 – Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa

Art. 16 – Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Art. 17 – Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Art. 18 – Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n – 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini

Art. 18-bis Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 18-ter – Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa

Art. 18-quater – Proroga del credito d’imposta per i cuochi professionisti

Art. 18-quinquies – Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali

Art. 19 – Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati

Art. 20 – Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti

Art. 20-bis – Proroga in materia di versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive

Art. 22 – Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino

Art. 23 – Dirigenti medici

Art. 24 – Disposizioni finanziarie.

Dott.ssa Rosanna Lacapra e Dott.ssa Maria Lacapra restano a disposizione per gli approfondimenti