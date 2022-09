Speranza: “Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre”

“I positivi devono stare a casa, sui giorni valuta il Consiglio superiore di sanità. Per le elezioni c’è il voto domiciliare”

“La nostra attesa è che domani l’Agenzia europea dei medicinali Ema possa dare il via libera ai vaccini adattati contro la variante Omicron e poi seguirà il pronunciamento dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa.

Contiamo di avere già a metà settembre la disponibilità di nuovi vaccini aggiornati”.

Lo ha affermato il ministro della salute, Roberto Speranza, a Radio Capital, invitando “i soggetti fragili e gli over60 ad avere un secondo richiamo del vaccino anti-Covid”.

“Se una persona è positiva è interesse di tutti che non contagi altri e resti in isolamento. Come fatto nelle ultime elezioni, c’è la possibilità del voto domiciliare, cosi come per le persone inferme. Anche per queste elezioni il voto domiciliare c’è e lo si può usare anche in questo caso. Dobbiamo mantenere un elemento di prudenza” ha detto Speranza, in merito all’impossibilità per le persone positive di andare a votare il 25 settembre.

Sul tema della quarantena dei positivi al Covid, ha aggiunto, “c’è un parere del Consiglio superiore di sanità (Css) che è in arrivo e appena sarà formalizzato faremo le opportune valutazioni. Quello che è certo è che se una persona è positiva deve restare a casa, questa è l’indicazione molto netta e chiara. Sul numero dei giorni la valutazione in queste ore viene fatta dal Css”. “Secondo le indicazioni del Css – ha affermato – se una persona è positiva lo è, sintomi o non sintomi, e se lo è deve stare in isolamento per evitare il diffondersi del contagio”.