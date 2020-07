Conte firma il Dpcm 14 luglio: Prorogate al 31 luglio le misure di prevenzione

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 14 luglio 2020 (allegati al Dpcm) che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.

“Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data – precisa una nota di Palazzo Chigi- le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020”.

Il nuovo provvedimento quindi proroga tutte le misure già in vigore fino al 31 luglio, tra queste, quella dell’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi, dell’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, del divieto di ingresso o quarantena per chi arriva da Paesi extra Eu e controlli più stringenti su aeroporti, porti e luoghi di confine, del divieto di assembramenti e delle sanzioni penali per chi viola l’obbligo di quarantena.