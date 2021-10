Contagi, aumentano in Est Europa. Green pass in Bulgaria

Il Covid corre nell’Europa dell’Est, dove le percentuali di popolazione vaccinata sono di gran lunga inferiori a quella del nostro Paese. In Bulgaria è scattato l’obbligo di Green Pass per accedere nei locali pubblici ai chiuso, fatta eccezione per banche, farmacie e negozi di generi alimentari, dove resta possibile entrare senza il certificato, introdotto dal governo per arginare l’aumento di contagi causato dalla scarsa copertura vaccinale della popolazione, pari al 20% (il tasso più basso dell’Unione europea).

Anche in Russia i nuovi casi stanno aumentando rapidamente: il vaccino Sputnik V copre con due dosi soltanto il 32% della popolazione e il presidente Vladimir Putin ha introdotto nuove restrizioni, prevedendo tra l’altro un lock down dal 30 ottobre al 7 novembre.

La Romania ha deciso di fermare le scuole per due settimane e ha reintrodotto il coprifuoco la sera. Anche la Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno esteso le restrizioni già in vigore in alcune regioni.